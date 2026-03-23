O Mεντβέντεφ ηττήθηκε από τον Σερούντολο στο Miami Open

Δημήτρης Ντζάνης
O Ντανίλ Μεντβέντεφ
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παρότι έχασε τα οκτώ πρώτα games από τον Φρανσίσκο Σερούντολο, επέστρεψε, όμως στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα με 2-1 σετ στο Miami Open.

O αγώνας άρχισε εφιαλτικά για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τον 3ο γύρο στο Miami Open, o Ρώσος έχασε τα πρώτα οκτώ games του αγώνα, μπόρεσε να επιστρέψει, όμως στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα.

Ο Σερούντολο επικράτησε με 6-0, 4-6, 7-5 και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16, όπου θα παίξει με τον Ούγκο Ουμπέρ. Ο Αργεντινός σε 29 λεπτά προηγήθηκε με 6-0, 2-0, όμως εκεί ήρθε η αντίδραση του Μεντβέντεφ. Ακολούθησαν τρία games με break, τα δύο από τον Ρώσο, που μείωσε σε 3-2 και ισοφάρισε σε 3-3. Με νέο break o Μεντβέντεφ προσπέρασε με 5-4 και σερβίροντας, κατέκτησε το σετ με 6-4.

Ο Μεντβέντεφ άνοιξε με νέο break το 3ο σετ, όμως ο Σερούντολο προηγήθηκε με 2-1 και διατηρώντας το σερβίς του, έφθασε στο 6-5, στο 12ο game βρέθηκε με match poit, με τον Μεντβέντεφ να κάνει διπλό λάθος και τον Σερούντολο να φθάνει στο 7-5 και στην πρόκριση.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

