O Mεντβέντεφ ηττήθηκε από τον Σερούντολο στο Miami Open
O αγώνας άρχισε εφιαλτικά για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τον 3ο γύρο στο Miami Open, o Ρώσος έχασε τα πρώτα οκτώ games του αγώνα, μπόρεσε να επιστρέψει, όμως στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα.
Ο Σερούντολο επικράτησε με 6-0, 4-6, 7-5 και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16, όπου θα παίξει με τον Ούγκο Ουμπέρ. Ο Αργεντινός σε 29 λεπτά προηγήθηκε με 6-0, 2-0, όμως εκεί ήρθε η αντίδραση του Μεντβέντεφ. Ακολούθησαν τρία games με break, τα δύο από τον Ρώσο, που μείωσε σε 3-2 και ισοφάρισε σε 3-3. Με νέο break o Μεντβέντεφ προσπέρασε με 5-4 και σερβίροντας, κατέκτησε το σετ με 6-4.
Cerundolo d. Daniil Medvedev 6-0 4-6 7-5
Wow
From leading 6-0, 2-0, 40-15 to ending up in a 3rd set
Battling a leg injury in the last 2 sets
What a fight from Francisco
1st top 10 win since Madrid last year
✅4th Miami R16
✅16th top 10 win
Stunned 🇦🇷 pic.twitter.com/Wa0yY6iVjS— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026
Ο Μεντβέντεφ άνοιξε με νέο break το 3ο σετ, όμως ο Σερούντολο προηγήθηκε με 2-1 και διατηρώντας το σερβίς του, έφθασε στο 6-5, στο 12ο game βρέθηκε με match poit, με τον Μεντβέντεφ να κάνει διπλό λάθος και τον Σερούντολο να φθάνει στο 7-5 και στην πρόκριση.
