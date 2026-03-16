Τσιτσιπάς: Εύκολη πρεμιέρα και στη συνέχεια τα δύσκολα στο Miami Open
Μετά την σύντομη πορεία του στο Indian Wells και την πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να ξεκινήσει πορεία ανάκαμψης στο Miami Open. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του και το μονοπάτι του στον αμερικανικό θεσμό.
Στην πρεμιέρα του ο 27χρονος θα παίξει με τενίστα από τα προκριματικά του τουρνουά. Από εκεί και πέρα, ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο και ο νικητής της μεταξύ τους αναμέτρησης είναι πολύ πιθανό να βρεθεί απέναντι στον Αρτούρ Φις.
Στη φάση των "16" ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ είναι πολύ πιθανό να περιμένει ως αντίπαλος. Στο κάτω μέρος του ταμπλό είναι, ο Γιάνικ Σίνερ, που έχει μαζί του τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (18/3).
