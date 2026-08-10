Ο Μίλτος Τεντόγλου στο 2ο άλμα του έβγαλε άλμα στα 8,26μ. στον προκριματικό του μήκους, πέρασε με άνεση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και το βράδυ της Τρίτης (11/8) πάει για το 4ο αστέρι στη διοργάνωση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε να κάνει μια μικρή διόρθωση στο 2ο άλμα του στον προκριματικό του μήκους και με άλμα στα 8,26μ. να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο δις ολυμπιονίκης το βράδυ της Τρίτης (11/9, 22:16) θα επιχειρήσει να γίνει για 4η συνολικά και διαδοχικά πρωταθλητής Ευρώπης. O Tεντόγλου πάτησε μακριά από τη βαλβίδα στο 1ο άλμα, σημειώνοντας επίδοση στα 7,78μ.

Πριν από τη 2η προσπάθειά του ο Τεντόγλου ήταν στη 12η θέση κι αν πάλι το πάτημά του δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, όμως κανένα πρόβλημα, «έγραψε» 8,26μ. και ήταν ανάμεσα στους πέντε που ξεπέρασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 8,15μ.





O Σταματινικολός στην 22η θέση

Ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πραγματοποίησε ο Νίκος Σταματονικολός. Ο 23χρονος πήγε στο Μπέρμιγχαμ με φετινή επίδοση στα 7,93μ. , όμως έμεινε στα 7,55μ. και στην 22η θέση στη γενική κατάταξη.



