Ο αμυντικός της Κοριτίμπα, Τζέισι Μαρανιάο, έπεσε στο κενό, αφού πήδηξε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου, για να πανηγυρίσει το τέρμα που πέτυχε.

Η Κοριτίμπα υποδέχθηκε την Κυριακή (09/08) την Τσαπεκοένσε στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και επικράτησε με 2-1 σε έναν αγώνα που θα μνημονεύεται για καιρό, αλλά για τους... λάθος λόγους.

Αναλυτικότερα, λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, ο αμυντικός των γηπεδούχων, Τζέισι Μαρανιάο, σκόραρε ένα γκολ που φαινόταν ότι θα έκανε το σκορ 2-0 για την ομάδα του. Συγκινημένος, έβαλε την μπάλα κάτω από τη φανέλα του και έτρεξε προς τη σημαία του κόρνερ για να πανηγυρίσει. Όλα έμοιαζαν συνηθισμένα... μέχρι που αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπέρα.

Στη μέση του πανηγυρισμού, ο Μαρανιάο πήδηξε πάνω από την διαφημιστική πινακίδα χωρίς να προσέξει ότι η είσοδος στη σήραγγα των παικτών ήταν ανοιχτή ακριβώς από κάτω του, με αποτέλεσμα ο παίκτης να πέσει στο κενό και να «εξαφανιστεί» από τα μάτια των οπαδών και των συμπαικτών του, προκαλώντας στιγμές πανικού στο γήπεδο.

Το ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι άλλοι παίκτες κρατούσαν τα κεφάλια τους με δυσπιστία. Ο αμυντικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με ορατή ενόχληση, ιδιαίτερα στον αστράγαλό του, αν και αργότερα εθεάθη στον πάγκο να βάζει πάγο στην πληγείσα περιοχή.

ACONTECEU DE NOVO! 😂⚽



Jacy repetiu a queda de Joel no buraco do túnel do vestiário durante o jogo entre Coritiba x Chapecoense.



E quem recontou a história da queda de Joel, que também foi narrada por ele? Cléber Machado! Mas desta vez o gol foi anulado!



Créditos: TV Record pic.twitter.com/uqFK6y9cvE

— Portal Mídia Esporte (@midiaesporte) August 9, 2026

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μετά από έναν μακρύ έλεγχο του VAR, το γκολ του Τζέισι ακυρώθηκε για οφσάιντ και νομίζω είναι ασφαλές να πούμε πως δεν ήταν μία καλή μέρα στο γραφείο για τον ίδιο.