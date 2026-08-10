Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Τραυματισμός - σοκ για Φουρλάνι (vid)
Πολύ άτυχος στάθηκε ο Ματία Φουρλάνι στον προκριματικό αγώνα του μήκους για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Ιταλός πρωταθλητής στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε άτσαλα, με συνέπεια να τραυματίζεται άσχημα.
Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθειά του ξεκίνησε πολύ καλά αλλά η προσγείωσή του ήταν πολύ κακή. Ο Φουρλάνι, όπως σηκώθηκε έπιασε το πόδι του και μετά από λίγα μέτρα έπεσε κάτω. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον νεαρό αθλητή να αποσυρθεί από τη συνέχεια του αγώνα.
Σοκαριστική, μάλιστα, ήταν η στιγμή που ο τηλεοπτικός φακός έδειξε τον Ματία Φουρλάνι να μεταφέρεται πάνω σε καροτσάκι.
Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Φουρλάνι
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