Ο Ματία Φουρλάνι ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, αποσύροντας τη συμμετοχή του, καθώς υπέστη τραυματισμό στον προκριματικό αγώνα του μήκους.

Πολύ άτυχος στάθηκε ο Ματία Φουρλάνι στον προκριματικό αγώνα του μήκους για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Ιταλός πρωταθλητής στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε άτσαλα, με συνέπεια να τραυματίζεται άσχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθειά του ξεκίνησε πολύ καλά αλλά η προσγείωσή του ήταν πολύ κακή. Ο Φουρλάνι, όπως σηκώθηκε έπιασε το πόδι του και μετά από λίγα μέτρα έπεσε κάτω. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον νεαρό αθλητή να αποσυρθεί από τη συνέχεια του αγώνα.

Σοκαριστική, μάλιστα, ήταν η στιγμή που ο τηλεοπτικός φακός έδειξε τον Ματία Φουρλάνι να μεταφέρεται πάνω σε καροτσάκι.