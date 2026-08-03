Η Νις ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου μέσου Τομ Λουσέ στον ΠΑΟΚ κι ο Δικέφαλος τον παρουσίασε με κρουασάν και Κωνσταντέλια!

Ο Τομ Λουσέ είναι κι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Τον 23χρονο Γάλλο, ο οποίος υπέγραψε έως το 2030 με τον Δικέφαλο ανακοίνωσε πρώτη η Νις. Νωρίτερα και ο Δικέφαλος προανήγγειλε την μεταγραφή του Λουσέ.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον 23χρονο Γάλλο, ο οποίος επέλεξε τη φανέλα με το 23 με ένα εκπληκτικό βίντεο. Ο Λουσέ έτρωγε κρουασάν και θαύμαζε το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου. Στη συνέχεια κι αφού αναφερόταν το «είναι παντού», αφού παίζει σε αρκετές θέσεις εκτός από τη φυσική του που είναι 8άρι, είπε στα ελληνικά: «Και είμαι εδώ», ενώ έδειξε το σήμα του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».

Στην ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας, παράλληλα, αναφέρεται: «Ο Τομ Λουσέ μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ .

Μετά από μια μακρά καριέρα με τα ερυθρόμαυρα χρώματα, ο Τομ Λουσέ υπογράφει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρυσι κατέκτησε την 3η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Έχοντας προέλθει από την ακαδημία νέων της Νις, ο 23χρονος μέσος έχει συμμετάσχει σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του στον σύλλογο, από τα τμήματα υποδομής μέχρι την πρώτη ομάδα.

Από τότε που έγινε επαγγελματίας, ο Τομ έχει αγωνιστεί σε 89 επίσημους αγώνες για τη Νις, σκοράροντας 7 γκολ και δίδοντας 5 ασίστ.

Συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου του με την U19 και την αναπληρωματική ομάδα, έχει πραγματοποιήσει 151 εμφανίσεις για σκοράροντας 19 γκολ.

Όλη η ομάδα της OGC Nice ευχαριστεί τον Τομ Λουσέ για την αφοσίωσή του καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογο και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας του».

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