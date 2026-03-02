ATP: «Μικρός αριθμός παικτών παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι»

Η ATP εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας πως μικρός αριθμός αθλητών της έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι.

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται η ATP με τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά στο Ντουμπάι, αρκετοί τενίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί, με τη διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου τένις ανδρών να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η ATP βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αθλητές που δεν πρόλαβαν ν' αποχωρήσουν από το Ντουμπάι, τονίζοντας πως πρώτο μέλημα είναι ασφάλειά τους. Παράλληλα ενημερώνει πως όλοι οι αθλητές μένουν σε επίσημα ξενοδοχεία των εκάστοτε τουρνουά, τονίζοντας παράλληλα πως οι ταξιδιωτικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις επίσημες οδηγίες των αεροπορικών εταιρειών.

Η ανάρτηση της ATP

«Η ATP παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους παίκτες μας, τις ομάδες υποστήριξής τους και τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των παικτών, του προσωπικού και των στελεχών των τουρνουά αποτελούν προτεραιότητά μας. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας μικρός αριθμός παικτών και μελών των ομάδων τους παραμένουν στο Ντουμπάι μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου τουρνουά ATP 500. Αυτοί και οι ομάδες τους φιλοξενούνται στα επίσημα ξενοδοχεία του τουρνουά, όπου καλύπτονται πλήρως οι άμεσες ανάγκες τους.

Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με όσους επηρεάζονται, καθώς και με τους διοργανωτές του τουρνουά και τους συμβούλους ασφαλείας. Σε αυτό το στάδιο, οι ταξιδιωτικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη συνεχή αξιολόγηση σύμφωνα με τις αεροπορικές λειτουργίες και τις επίσημες οδηγίες. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη ώστε οι παίκτες και οι ομάδες τους να μπορέσουν να αναχωρήσουν με ασφάλεια όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις εξελίξεις και να παρέχουμε ενημερώσεις όταν χρειάζεται».