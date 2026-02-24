Ουμπέρ - Τσιτσιπάς 2-0: Πρόωρο «αντίο» στο Ντουμπάι κι ολοταχώς εκτός Top 50!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε στο ATP 500 στο Ντουμπάι ως υπερασπιστής του τίτλου, όμως αποχαιρέτησε το τουρνουά από τον 1ο γύρο, με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ να φθάνει στο 6-4, 7-5 και στην πρόκριση στη φάση των «16».
Δύο σερί διπλά λάθη και προβάδισμα Ουμπέρ
Οι παίκτες διατήρησαν χωρίς προβλήματα τα δύο πρώτα service games στο παιχνίδι (2-2), με τον Τσιτσιπά να βρίσκει πρώτος break point (30-40) στο 5ο game, αλλά να μην το εκμεταλλεύεται (3-2).
Με άσο και winner o Tσιτσιπάς έκλεισε το 6ο game.
Ο Τσιτσιπάς έχοντας 12/12 κερδισμένους πόντους από το 1ο σερβίς, ισοφάρισε με love game σε 4-4, με τον Γάλλο να απαντά με το ίδιο νόμισμα (5-4).
Στο 9o game ο Τσιτσιπάς μετά το 15-15 υπέπεσε σε δύο διαδοχικά διπλά λάθη, δίνοντας διπλό set point στον Γάλλο (15-40) και με αβίαστο λάθος από τον Έλληνα παίκτη, μετά το 30-40, ο Ουμπέρ κατέκτησε τo 1ο σετ με 6-4.
Νέο break έφερε τον αποκλεισμό
Ο Τσιτσιπάς βρήκε διπλό break point (15-40) στο εναρκτήριο game του 2ου σετ, όμως ο Ουμπέρ βρήκε τις λύσεις για να βγει από τη δύσκολη θέση και με δύο σερί άσους να κατακτήσει το game (1-0).
Ο Ουμπέρ διατήρησε το προβάδισμα με 2-1 και 3-2, με δύο στη σειρά love games, το σκορ έγινε 4-3.
Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στο 8ο game, έχοντας να αντιμετωπίσει διπλό break point (15-40), όμως βγήκε από τη στενωπό, ισοφαρίζοντας σε 4-4. O Έλληνας παίκτης προσπάθησε να πιέσει στο επόμενο game, όμως ο Ουμπέρ μετά το 40-30 με άσο, έφθασε στο 5-4 και με love game, έβαλε περισσότερη πίεση στον Τσιτσιπά (6-5). Eκεί ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη από τον Τσιτσιπά, προηγήθηκε με 15-40 και στη 2η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 7-5 και μαζί την πρόκριση.
