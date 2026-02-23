O Στέφανος Τσιτσιπάς το απόγευμα της Τρίτης ξεκινά την προσπάθειά του στο ATP 500 στο Ντουμπάι, εκεί όπου πέρυσι κατέκτησε τον 12 τίτλο της καριέρας του.

O Στέφανος Τσιτσιπάς τέτοιες ημέρες πριν από 12 μήνες νικούσε τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-3, 6-3, κατακτώντας τον τίτλο στο ATP 500 στο Ντουμπάι, που είναι και ο 12ος συνολικά τίτλος στην καριέρα του.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας ξεκινά την Τρίτη (24/2) την προσπάθεια υπεράσπισης των κεκτημένων, αντιμετωπίζοντας τον αριστερόχειρα Ούγκο Ουμπέρ, σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Με αφορμή την περσινή του επιτυχία του στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του έγραψε τα εξής: «Το Ντουμπάι πέρυσι ήταν αξέχαστο. Ξεκινώντας την υπεράσπιση του τίτλου μου με ευγνωμοσύνη, ελπίζοντας να επαναλάβω αυτή την πορεία και φέτος».

Dubai last year was unforgettable.



Starting my title defense with gratitude, hoping to emulate that run this year again 🤞 pic.twitter.com/v0gbq3PZ6r February 23, 2026

Τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών δεν ήταν τα αναμενόμενα για τον ίδιο, στο τουρνουά του Ντουμπάι καλείται να υπερασπιστεί 500 βαθμούς κι αυτή η βδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, αν δεν τα καταφέρει απέναντι στον Γάλλο, τότε θα βρεθεί εκτός του Top 50 έπειτα από οκτώ χρόνια.

Από τα παιχνίδια της πρώτης ημέρας στο Ντουμπάι ξεχωρίζει η πρόκριση του Σταν Βαβρίνκα επί του Λιβανέζου, Μπέντζαμιν Χασάν με 7-5, 6-3. Ο 40χρονος Ελβετός, που έλαβε wild card, στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και του Κινέζου, Γιουτσένγκ Σανγκ.