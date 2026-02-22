Ο Σακελλαρίδης κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε ATP Challenger

O Στέφανος Σακελλαρίδης κατέκτησε το Delhi Open και παράλληλα τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε επίπεδο ATP Challenger.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης πανηγύρισε στο Νέο Δελχί τον πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας του μέχρι τώρα, σε ένα δραματικό τελικό τριών ωρών και πέντε λεπτών, νίκησε τον Βρετανό, Όλιβερ Κρόουφορντ με 7-4, 4-6, 7-6(6) κατακτώντας το Delhi Open, που ανήκει στην κατηγορία ATP Challenger.

Ο 21χρονος τενίστας έφθασε σε μια σπουδαία επιτυχία, που έχει αντίκτυπο και στη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, με τον Σακελλαρίδη να κερδίζει 74 θέσεις και να ανεβαίνει στο Νο.220 του κόσμου.

Σε ένα τελικό θρίλερ, ο Σακελλαρίδης βρέθηκε πίσω με 4-1 στο 3ο σετ, με τον Βρετανό να σερβίρει για τη νίκη στο 9ο game. Όμως ο Έλληνας παίκτης πέτυχε το break και σερβρίροντας, ισοφάρισε σε 5-5, με τον τίτλο να κρίνεται στο tie break.

Εκεί ο Σακελλαρίδης με mini break προηγήθηκε με 5-3, ο Κρόοφορντ ισοφάρισε σε 5-5, αλλά με δύο σερί πόντους στο τέλος ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη και τον παρθενικό του τίτλο σε ATP Challenger. O Σακελλαρίδης τελείωσε τον τελικό με 39 winners και 53 αβίαστα λάθη, έχοντας 6/12 break points.

Στην πορεία του μέχρι τον τελικό ο Σακελλαρίδης στον 1ο γύρο νίκησε τον Ινδό, Μανίς Σουρεσκουμάρ με 6-4, 7-5, στον 2ο γύρο τον Μπεϊμπίτ Ζουκάγιεφ από το Καζακστάν με 4-6, 6-1, 6-4, στα προημιτελικά τον Ιάπωνα, Ρίο Νογκούτσι με 6-0, 6-3 και στα ημιτελικά τον Βρετανό, Φελίξ Τζιλ με 6-1, 7-6(5).