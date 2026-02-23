Ο Τσιτσιπάς ξεκινά το απόγευμα της Τρίτης (24/4) στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ούγκο Ουμπέρ το απόγευμα της Τρίτης (24/2), για τον 1ο γύρο στο στο ATP 500 στο Ντουμπάι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει το απόγευμα της Τρίτης (24/2) την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στο ATP 500 στο Ντουμπάι.

Μετά την Ντόχα ο 27χρονος παίκτης συνεχίζει τους αγώνες του στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, με πρώτο αντίπαλο τον Γάλλο, Ούγκο Ουμπέρ.

Το παιχνίδι θα γίνει την Τρίτη (24/2), ορίστηκε ως τρίτο του προγράμματος στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί για 5η φορά με τον 27χρονο αριστερόχειρα Γάλλο τενίστα, έχοντας να επιδείξει μια νίκη, στο Masters του Καναδά το 2021 με 2-1, ενώ η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν το 2023 στο Masters της Σαγκάης το 2023, με τον Ουμπέρ να επικρατεί, επίσης με 2-1 σετ.

Ο νικητής στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει είτε τον Αντρέι Ρούμπλεφ, από τον οποίο ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην Ντόχα, είτε τον Γάλλο, Βαλεντίν Ροϊέ. Αυτό το παιχνίδι θα ακολουθήσει στο πρόγραμμα των αγώνα του Τσιτσιπά στο κεντρικό κορτ.

Ο Τσιτσιπάς καλείται να υπερασπιστεί 500 βαθμούς από τον τίτλo που κατέκτησε πέρυσι στο Ντουμπάι αυτή η βδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς ήδη με την είσοδό της υποχώρησε κατά 12 θέσεις και βρέθηκε στο Νο.42.



