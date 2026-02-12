Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας την ήττα από το Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 6-4, 7-6(4)...

Εκτός από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 6-4, 7-6(4) και τελείωσε τις υποχρεώσεις του στην ολλανδική διοργάνωση.

Ένα ματς, στο οποίο ο 27χρονος τενίστας ταλαιπωρήθηκε αρκετά, κάνοντας λάθη είτε από το forehand είτε από το backhand. Δεν κατάφερε να βρει λύσεις στις ευκαιρίες για break που του εμφανίστηκαν, γνωρίζοντας έτσι την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό.

Με κομβικό break πήρε προβάδισμα ο Βαν ντε Ζαντσούλπ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μπαίνει πολύ δυναμικά! Με hold και break ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε με δύο games μπροστά (2-0). Βέβαια, η απάντηση από τον Ολλανδό ήταν άμεση, ο οποίο έφερε πολύ γρήγορα το σετ στα ίσα (2-2).

Στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, με τον 27χρονο να σερβίρει στο 9ο game για να πάρει το προβάδισμα ξανά στο σετ. Ωστόσο, ο Βαν ντε Ζαντσούλπ βρήκε τρεις ευκαιρίες για break, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε για να πάρει κεφάλι στο σκορ (5-4).

Ο Ολλανδός πήρε τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει για το σετ. Βρήκε πρώτος set point, το οποίο δεν έκλεισε, ενώ στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάποιο από τα δύο break point του. Στο δεύτερο set point, ο Νο.72 του κόσμου δεν λάθεψε και με 6-4 πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το tie-break έδωσε τη λύση και την πρόκριση στον Ολλανδό

Το δεύτερο σετ βρήκε τους δύο τενίστες αρκετά σταθερούς από τη θέση του σερβίς. Ο πρώτος που έφτασε σε break point ήταν ο Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ. Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσβησε και τις δύο ευκαιρίες του Ολλανδού για break.

Το σετ κρίθηκε στο tie-break. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε δύο φορές mini break, αλλά ισάριθμες φορές ο Βαν ντε Ζαντσούλπ είχε την... απάντηση (2-2 και 4-4). Μάλιστα, με το σκορ ισόπαλο ο Νο.72 του κόσμου βρήκε σερί 3-0 για να πάρει το tie-break και να κλείσει το σετ με 7-6(4) πανηγυρίζοντας τη νίκη.