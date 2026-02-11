Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Ρότερνταμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 7-5, 6-3 του Αρτούρ Ριντερκνέ στον πρώτο γύρο...

Λίγη ώρα μετά τη Μαρία Σάκκαρη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Ρότερνταμ. Απέναντι στον Αρτούρ Ριντερκνέ, ο Έλληνας επικράτησε με 7-5, 6-3 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του θεσμού.

Ένα ματς, στο οποίο οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά και πιο συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα στα break points. O 27χρονος ήταν πιο σταθερός και έτσι κατάφερε να πάρει τη νίκη. Επόμενος αντίπαλός του ο Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ.

Εκμεταλλεύτηκε το κακό δεύτερο σερβίς του Ριντερκνέ και πήρε προβάδισμα

Από πριν το πρώτο σερβίς γνωρίζαμε πως η αναμέτρηση είχε δύο ικανούς σέρβερς. Το κλειστό court και οι συνθήκες ευνοούν αυτή την ικανότητα, το οποίο αποδείχθηκε από τους δύο τενίστες. Στέφανος Τσιτσιπάς και Αρτούρ Ριντερκνέ στάθηκαν πολύ καλά πίσω από το πρώτο σερβίς τους και έκλεισαν αρκετά game με σχετική άνεση.

Ο πρώτος που βρέθηκε ν' απειλεί με break ήταν ο Γάλλος τενίστας, ωστόσο πολύ γρήγορα ο 27χρονος έσβησε το break point. Μάλιστα, ο Νο.32 του κόσμου έστειλε τον αντιπαλό του να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Εκεί, όμως, ο Ριντερκνέ εμφάνισε αρκετά προβλήματα στο να τελειώσει πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς του.

Έτσι, ο Τσιτσιπάς στη δεύτερη φορά που έστειλε τον Γάλλο να σερβιρει για να μείνει στο σετ ήταν πιο σταθερός στα δεύτερα σερβίς του αντιπάλου του. Βρήκε break/set point και το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να κλείσει το σετ με ένα εκπληκτικό πόντο και να πάρει προβάδισμα με 7-5.

Δεν άφησε την ευκαιρία των break points να πάει... στράφι

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό. Πρώτος σέρβιρε για το 1-0, με τον Αρτούρ Ριντερκνέ ν' ακολουθεία (1-1). Βέβαια, ο Γάλλος στο δεύτερο service game του στο σετ παρουσίασε αρκετά σκαμπανεβάσματα πράγμα που έφερε τον Τσιτσιπά με τριπλό break point (0-40). O Νο.28 του κόσμου έσβησε τα break points του Έλληνα, ωστόσο το... τεταρτο έμελλε να είναι και το φαρμακερό.

Ο Νο.32 του κόσμου έκανε το 3-1, το οποίο συνόδευσε με ένα μεγάλο hold (4-1). Οι βάσεις μπήκαν για την κατάκτηση του σετ και συνάμα για τη νίκη. Ο Ριντερκνέ από τη μεριά του δεν κατάφερε ν' απειλήσει τον Τσιτσιπά στο σερβίς του. Μπόρεσε να μείνει στο σετ (5-3), αλλά όταν ο 27χρονος πήρε τις μπάλες στα χέρια για να κλείσει το σετ δεν λάθεψε. Με 6-3, ο Τσιτσιπάς έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη.