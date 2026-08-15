Στη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Μαντί Καμαρά αρνήθηκε πρόταση από Σαουδική Αραβία.

Ο Μαντί Καμαρά δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι το γραφείο που τον εκπροσωπεί αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 29χρονος (28/2/97) μέσος από τη Γουινέα, διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Πριν λίγο καιρό ο ρεπόρτερ Σεμπαστιάν Ντενίς ανέφερε ότι είναι στο στόχαστρο γαλλικών και γερμανικών ομάδων. Ο ίδιος σήμερα ανέφερε ότι ο μέσος του ΠΑΟΚ απέρριψε μία πολύ σημαντική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Στην ίδια ανάρτηση ο Ντενίς αναφέρει: «Η προτεραιότητά του είναι σαφής: ένα φιλόδοξο πρότζεκτ στην Ευρώπη! Σύλλογοι της Γαλλίας, της Ιταλίας και τη Ισπανίας έχουν έρθει σε επαφή».

Ο Καμαρά μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ έχει καταγράψει 93 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ, ενώ με την εθνική της Γουινέας μετράει 30 παιχνίδια κι 1 γκολ.