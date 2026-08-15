Καμαρά: ΠΑΟΚ - «Ο Αφρικανός είπε όχι σε πρόταση από Σαουδική Αραβία»
Ο Μαντί Καμαρά δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι το γραφείο που τον εκπροσωπεί αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο 29χρονος (28/2/97) μέσος από τη Γουινέα, διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Πριν λίγο καιρό ο ρεπόρτερ Σεμπαστιάν Ντενίς ανέφερε ότι είναι στο στόχαστρο γαλλικών και γερμανικών ομάδων. Ο ίδιος σήμερα ανέφερε ότι ο μέσος του ΠΑΟΚ απέρριψε μία πολύ σημαντική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.
Στην ίδια ανάρτηση ο Ντενίς αναφέρει: «Η προτεραιότητά του είναι σαφής: ένα φιλόδοξο πρότζεκτ στην Ευρώπη! Σύλλογοι της Γαλλίας, της Ιταλίας και τη Ισπανίας έχουν έρθει σε επαφή».
Ο Καμαρά μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ έχει καταγράψει 93 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ, ενώ με την εθνική της Γουινέας μετράει 30 παιχνίδια κι 1 γκολ.
🚨 EXCL 🇬🇳 #Mercato |— Sébastien Denis (@sebnonda) August 15, 2026
❗️ Mady Camara a l'embarras du choix pour son avenir
💰 Le milieu de terrain 🇬🇳 du PAOK a récemment décliné une proposition très lucrative venue d'Arabie Saoudite
🇪🇺 Sa priorité est claire : un projet ambitieux en Europe ! Des clubs de L1, de Série A et… pic.twitter.com/otSJ0D2hbd
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