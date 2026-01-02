Με φανέλα Γιάννη Αντετοκούνμπο προπονήθηκε ο Νικ Κύργιος, ο οποίος το έκανε γνωστό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram...

Ο Νικ Κύργιος έχει κάνει πολλές φορές ξεκάθαρη την αγάπη του για το μπάσκετ και το NBA. Πολλές φορές, μάλιστα, έχει κάνει προπονήσεις με φανέλες ομάδων της κορυφαίας λίγκας του κόσμου, έχοντας ιδιαίτερη αδυναμία στους Μπόστον Σέλτικς.

Σε πρόσφατη προπόνητή του, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έκανε προπόνηση με φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και του ηγέτη της Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το γεγονός αυτό έκανε γνωστό ο Νικ Κύργιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Εκεί, ο τενίστας φαίνεται πως κάνει εξάσκηση στο σερβίς του, με τον αριθμό και το όνομα του «Greek Freak» να γίνονται εύκολα αντιληπτά.

Η δημοσίευση του Νικ Κύργιου

«Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά»