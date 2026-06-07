Ρέθυμνο BC: «Ο αρχηγός οδηγεί και φέτος την ομάδα μας… »

Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Μάρκο Δουλγεράκη.

Το Ρέθυμνο Cretan Kings βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του, για ακόμη μία χρόνια με τον Ρεθυμνιώτη και αρχηγό της ομάδας μας τον καλαθοσφαιριστή Μάρκο Δουλγεράκη.

Ο 31 χρόνος Guard Μάρκος Δουλγεράκης, ο οποίος έχει αναδειχθεί μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας και έχει αγωνιστεί όλες τις εθνικές κατηγορίες, συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ομάδας, συμβάλλοντας με τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση, τον ηγετικό του ρόλο και το αγωνιστικό του ήθος στην επίτευξη των στόχων μας για ακόμη μία χρονιά.

Η ανανέωση της συνεργασίας αυτής επιβεβαιώνει τη στρατηγική της ομάδας μας για διατήρηση του κορμού της με έμφαση στους αθλητές που προέρχονται από το Ρέθυμνο και ανταποκρίνονται στις αγωνιστικές και ηθικές αξίες του συλλόγου.

Ευχόμαστε στον Μάρκο μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.