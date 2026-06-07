Το διάσημο ποδοσφαιράκι έχει 4/4 στις προηγούμενες διοργανώσεις και θέλει να συνεχίσει το σερί, μαντεύοντας τον φετινό νικητή του Μουντιάλ.

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται πλέον όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) θα γίνει η πρώτη σέντρα στη διοργάνωση, με το ματς Μεξικό - Νότιος Αφρική (22:00).

Η διοργάνωση αναμένεται συναρπαστική, με 48 χώρες για πρώτη φορά να διεκδικούν το στέμμα της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας που έχει από το 2022 και τα γήπεδα του Κατάρ η Αργεντινή.

Φυσικά, οι προβλέψεις για τον νικητή έχουν αρχίσει για τα καλά, με το γνωστό σε όλους ποδοσφαιράκι της EA Sports να δίνει και εκείνο με τη σειρά του την ομάδα που θεωρεί πως θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Έχοντας προβλέψει σωστά τους τέσσερις προηγούμενους νικητές, το γνωστό videogame δίνει για φέτος πρωταθλήτρια κόσμου την Ισπανία, που είναι άλλωστε ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσει στην κορυφή.