Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος καταγράφηκε από τις «έξυπνες κάμερες» να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό.

Πριν δέκα ημέρες έγινε γνωστό πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς... συνελήφθη από τις «έξυπνες κάμερες» να οδηγεί με 210χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Για την εν λόγω υπόθεση τόσο η μητέρα του, όσο και ο δικηγόρος του τόνιζαν πως δεν οδηγούσε ο ίδιος το πολυτελές αυτοκίνητο. Σε αυτό το συμβάν προέκυψαν νέα δεδομένα, τα οποία επίσης κάνουν λόγο για μη εμπλοκή του νεαρού αθλητή με το συμβάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της εκπομπής "Weekend live" ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, παρουσιάστηκε στην Τροχαία και ισχυρίστηκε πως αυτός ήταν που έτρεχε με το αμάξι στην Αττική Οδό.

Μάλιστα φέρεται να είχε την πρόθεση να παραδώσει το δίπλωμά του, ωστόσο ο διοικητής της Τροχαίας τον ενημέρωσε πως ο μόνος που πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα του είναι Στέφανος Τσιτσιπάς.

Σημειώνεται πως το πρόστιμο που ήταν 2000€ και κατάθεση διπλώματος στην Τροχαία για το διάστημα ενός έτους.