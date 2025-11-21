Μητέρα Τσιτσιπά: «Μάλλον οδηγούσε άλλος, ο Στέφανος κάνει διακοπές στην Αφρική»
Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά με την είδηση πως το αυτοκίνητό του καταγράφηκε από το νέο σύστημα καμερών να κινείται με 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και αφαίρεση του διπλώματος για ένα έτος. Ωστόσο, μετά τον δικηγόρο του, που ανέφερε πως δεν ήταν ο Έλληνας πρωταθλητής εκείνος που οδηγούσε, το ίδιο ανέφερε και η μητέρα του.
Η κα Γιουλία Σαλνίκοβα διευκρίνισε πως ο Στέφανος δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατά το συμβάν, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν για διακοπές στην Αφρική, προετοιμάζοντας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. «Μάλλον οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα και δεν γνωρίζει καν τον θόρυβο που προκλήθηκε στην Ελλάδα», τόνισε.
