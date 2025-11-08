Τον 101ο τίτλο καριέρας πανηγύρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship, επικρατώντας με 4-6, 6-4, 7-5 του Λορέντζο Μουζέτι στον μεγάλο τελικό του αθηναϊκού τουρνουά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαμψε στην Αθήνα και έσπασε το φράγμα των 100 τίτλων στην καριέρα του. Ο Σέρβος τενίστας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τελικό κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι και με ανατροπή (4-6, 6-4, 7-5) κατέκτησε τον τίτλο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες μπήκαν και κράτησαν τα σερβίς τους (1-1). Βέβαια, στο τρίτο game ο Λορέντσο Μουζέτι εκμεταλλεύτηκε το τριπλό break point και... έσπασε το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ιταλός έκανε το hold για το 3-1 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε στο μέγιστο το προβάδισμά του. Χωρίς ν' αντιμετωπίσει καμία απειλή από τον Σέρβο τενίστα με αποτέλεσμα να κρατήσει τη διαφορά στα games και να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4.

Η έναρξη του δεύτερου σετ ήταν παρόμοια με το πρώτο. Τζόκοβιτς και Μουζέτι κράτησαν τα σερβίς τους πηγαίνοντας ισόπαλοι μέχρι το 6ο game (3-3). Εκεί, ο Σέρβος τενίστας κράτησε το σερβίς του (4-3) και στο 8ο game πραγματοποίησε το break με ένα εκπλήκτικό πόντο, που ξεσήκωσε τον κόσμο που βρισκόταν στο Telekom Center Athens.

Έχοντας τις μπάλες στα χέρια, ο 38χρονος τενίστας δεν λάθεψε και στο πρώτο set point που του εμφανίστηκε έφερε τον τελικό στα ίσα με έναν μεγαλοπρεπή άσο.

Με το μομέντουμ να είναι με το μέρος του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε πολύ γρήγορα το break στο τρίτο σετ (2-1). Ο Λορέντσο Μουζέτι έβγαλε αντίδραση και πήρε πίσω το break στη συνέχεια (3-3), ωστόσο ο Νόλε βρήκε ξανά την ευκαιρία να... σπάει το σερβίς του αντιπάλου του.

Με το 4-3 υπέρ του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε το hold και έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μουζέτι κράτησε το σερβίς και όταν ο Νο.1 του ταμπλό σέρβιρε για να κλείσει το ματς πέτυχε το break που χρειαζόταν με έναν αρκετά τυχερό πόντο.

Βέβαια, για ακόμη μία φορά ο Σέρβος 24 φορές κάτοχος Grand Slam είχε τα ψυχικά αποθέματα να πετύχει ένα break και να σερβίρει ξανά για την κατάκτηση του τίτλου. Στη δεύτερη φορά που σέρβιρε για να κατακτήσει τον τίτλο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, η λέξη "λάθος" δεν υπήρχε στο μυαλό του και έτσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε την κατάκτηση του 101ου τίτλου στην καριέρα του.