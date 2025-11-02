Τζόκοβιτς: Προπόνηση στο κεντρικό court πριν το ματς του Σακελλαρίδη (vid)
Το πρόγραμμα των προκριματικών στο κεντρικό court έχει ολοκληρωθεί και το κενό πριν την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη, γέμισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ν' αγωνιστεί την Τρίτη (4/11) το απόγευμα, έκανε προπόνηση μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο σε κάθε ευκαιρία τον αποθέωνε χειροκροτώντας τον.
Φυσικά, ο έμπειρος τενίστας αντιδρούσε θετικά με νεύματα προς το κόσμο, γεγονός που προκαλούσε περαιτέρω ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους στις κερκίδες του Telekom Center Athens.
Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.
Η προθέρμανση του Νόβακ Τζόκοβιτς
Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.