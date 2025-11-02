Πριν την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε στο κεντρικό court για να κάνει προπόνηση, με το κοινό να τον αποθεώνει...

Το πρόγραμμα των προκριματικών στο κεντρικό court έχει ολοκληρωθεί και το κενό πριν την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη, γέμισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ν' αγωνιστεί την Τρίτη (4/11) το απόγευμα, έκανε προπόνηση μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο σε κάθε ευκαιρία τον αποθέωνε χειροκροτώντας τον.

Φυσικά, ο έμπειρος τενίστας αντιδρούσε θετικά με νεύματα προς το κόσμο, γεγονός που προκαλούσε περαιτέρω ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους στις κερκίδες του Telekom Center Athens.

Η προθέρμανση του Νόβακ Τζόκοβιτς

