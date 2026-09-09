Στο περιθώριο της κλήρωσης της φετινής Novibet Volley League, έγινε γνωστή και η καλύτερη επτάδα της περσινής με τον με τον Παναθηναϊκό να έχει την μερίδα του λέοντος με 3 παίκτες. Ο Ανδρεόπουλος καλύτερος προπονητής.

Ημέρα κλήρωσης για τη νέα Novibet Volley league, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται να μας προσφέρει πολλές συγκινήσεις, από την στιγμή που όλες οι ομάδες ενισχύθηκαν σε σημαντικό βαθμό.

Στο περιθώριο της κλήρωσης έγινε γνωστή και η καλύτερη επτάδα του περσινού πρωταθλήματος. Σε αυτή την μερίδα του λέοντος έχει ο Παναθηναϊκός που κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο με 3 παίκτες και ακολουθεί ο φιναλίστ ΠΑΟΚ με 2.

Από τους επτά οι πέντε είναι ξένοι και οι δύο Έλληνες. Συγκεκριμένα ο λίμπερο του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τζιάβρας και ο ακραίος του Μίλωνα και νυν του Πανιωνίου, Αλέξανδρος Νανόπουλος που πέρσι αγωνίστηκε και ως ακραίος, αλλά και ως διαγώνιος.

Τέλος καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και σε αυτή του Κυπέλλου.

Η κορυφαία επτάδα της Volley League 2025-26

Πασαδόρος: Λούκα Σπίριτο (Παναθηναϊκός)

Διαγώνιος: Φερνάντο Ερνάντεζ (ΠΑΟΚ)

Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας (Ολυμπιακός)

Ακραίοι: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Παναθηναϊκός), Αλέξανδρος Νανόπουλος (Μίλων)

Κεντρικοί: Νικολάι Κόλεφ (ΠΑΟΚ), Πάτρικ Γκάσμαν (Παναθηναϊκός)

Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος