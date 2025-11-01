Την Τρίτη (4/11) το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship, το οποίο θα διεξαχθεί από 1η έως 8 του Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens.

O Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην Αθήνα και το ελληνικό κοινό μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, με τον Σέρβο «θρύλο» ν' αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (4/11).

Η έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του 24 φορές κατόχου Grand Slam θα ξεκινήσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, μιας και έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο ως το Νο.1 του ταμπλό. Πιθανός αντίπαλος του 38χρονου τενίστα θα είναι ο νικητής της αναμέτρηση Αλεχάντρο Ταμπίλο - Άνταμ Γουόλτον.

Θυμίζουμε πως την είδηση αυτή είχε κάνει γνωστή ο αδερφός του Νόβακ, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, δίνοντας συνέντευξη στο Gazzetta πριν την έναρξη του αθηναϊκού τουρνουά.

Σημειώνεται πως και τις υπόλοιπες ημέρες θα υπάρχουν δυνατά παιχνίδια με αυτά των Στέφανου Σακελλαρίδη και Σταν Βαβρίνκα να τραβούν τα βλέμματα. Ο Έλληνας θα παίξει κόντρα στο Νο.6 του ταμπλό, Νούνο Μπόρχες, ενώ ο Ελβετός θα βρεθεί κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με το μεταξύ τους ματς να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (2/11).

