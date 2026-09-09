Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλό παιχνίδι ο Πουέρτα, γκολ αυτοπεποίθησης ο Γκονζάλες»

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός – Βόλος ELABET (που ήρθε 3-0) μίλησε για τους Γκονζάλες και Πουέρτα.

Ο Ισπανός τεχνικός, που εκτός των άλλων είπε ότι το κάθετο παιχνίδι δεν βοηθά πάντα και ότι εξαρτάται από την αυτοπεποίθηση ενός παίκτη ως προς το να ζήτσει τη μπάλα, τόνισε ανάμεσα στα άλλα στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα του Κυπέλλου του Ολυμπιακού για:

Τον Γκονζάλες: Ο Γκονζάλες έχει έρθει για να παίξει σε αυτήν την θεση. Έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ο οποίος θα λείπει αυτόν τον καιρό. Τα γκολ τον βοηθάνε για την αυτοπεποίθησή του και για συνεχίσει να συναγωνίζεται με παίκτες στην θέση του όπως τους Γιάρεμτσουκ και Ζότα.

Τον Πουέρτα: Ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι. Τοποθετημένος σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Εάν πρεπει να δούμε κάτι σήμερα είναι τα 2 γκολ που δεχθήκαμε στο τέλος του αγώνα. Γενικότερα ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι.