O Παύλος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Σιντάρο Μουτζιούκι, γνωρίζοντας την ήττα με 6-1, 6-2 στο ματς για τον προκριματικο γύρο του Hellenic Championship.

Με μία ελληνική εκπροσώπηση θα πραγματοποιηθεί το κυρίως ταμπλό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, μιας και ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Σιντάρο Μουτζιούκι στο ματς για τα προκριματικά του τουρνουά.

Αναμφίβολα, το εμπόδιο του Ιάπωνα τενίστα ήταν αρκετά δύσκολο για τον νεαρό Έλληνα κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό πολύ γρήγορα και εντός του court. Ο Μουτζιούκι ξεκίνησε με break την αναμέτρηση και πολύ γρήγορα με ένα σερί έφτασε μία ανάσα από το σετ (5-0). Εκεί, ο Παύλος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο του game στο σετ, δίνοντας μικρή παράταση στο προβάδισμα του αντιπάλου του, το οποίο ήρθε αμέσως μετά (6-1).

Παρόμοια έκβαση είχε και το δεύτερο σετ. Ο Νο.94 του κόσμου πήρε προβάδισμα τεσσάρων games, με τον Παύλο Τσιτσιπά να υπερασπίζεται το σερβίς του στο πέμπτο game (4-1). O Έλληνας τενίστας πήρε ακόμη ένα game χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την τον Μουτζιούκι να κλείσει το σετ με 6-2 και να πανηγυρίσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Νωρίτερα, ο Άλεξ Μόλτσαν πήρε επίσης το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό επικρατώντας με Φίλιπ Μίζολιτς με 6-3, 6-7 (3), 6-1. Εκεί, θα βρίσκεται και ο Γιανίκ Χάνφμαν, ο οποίος πήρε τη νίκη με 6-2, 6-4 επί του Λούκας Κλέιν.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta