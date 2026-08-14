Ο Ισπανός κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά από αναμονή ωρών ως προς το ραντεβού των Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγαίνει λευκός καπνός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που βγαίνουν ο Ισπανός τεχνικός θα συνεχίσει στο τιμόνι των Πειραιωτών και στην προσεχή χρονιά, όπως άλλωστε ορίζει το υπάρχον συμβόλαιό του. Ο έμπειρος προπονητής έχει πρωτοαναλάβει τον Ολυμπιακό στις 11 Φλεβάρη του 2024 και έκτοτε εκτός από το ιστορικό ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference, έχει ένα νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου και ένα Super Cup.

Ο Ισπανός κόουτς στον Ολυμπιακό πήρε το πρώτο του Πρωτάθλημα σε συλλογικό επίπεδο πρώτης κατηγορίας, καθώς μέχρι πρότινος στο προσωπικό του παλμαρέ είχε στο σύνολο δύο ευρωπαϊκά (το Conference με τους «ερυθρόλευκους» το 2024 και το Europa το 2022/23 με τη Σεβίλλη) και ένα πρωτάθλημα της δεύτερης ισπανικής κατηγορίας με την Βαγιαδολίδ του 2006/07. Συνολικά έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 122 αγώνες έχοντας 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες με γκολ 217 υπέρ και 100 κατά.