Hellenic Championship: Στο πλευρό του Παύλου Τσιτσιπά ο Στέφανος (pic)
Μπορεί να μην έλαβε μέρος στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ωστόσο ήρθε για να παρακολουθήσει απο κόντα στην προσπάθεια του Παύλου Τσιτσιπά, ο αδερφός του Στέφανος.
Ο 28χρονος τενίστας στάθηκε για λίγο στη εξέδρες του Telekom Center Athens, όπου φωτογραφήθηκε με τους παρευρισκόμενους φιλάθλους και μοίρασε αυτόγραφα, και έπειτα κατέβηκε κοντά στο box του αδερφού του.
