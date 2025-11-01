Υπό το βλέμμα του Στέφανου Τσιτσιπά δίνει την αναμέτρησή του για τα προκριματικά ο αδερφός του Παύλος στο Hellenic Championship.

Μπορεί να μην έλαβε μέρος στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ωστόσο ήρθε για να παρακολουθήσει απο κόντα στην προσπάθεια του Παύλου Τσιτσιπά, ο αδερφός του Στέφανος.

Ο 28χρονος τενίστας στάθηκε για λίγο στη εξέδρες του Telekom Center Athens, όπου φωτογραφήθηκε με τους παρευρισκόμενους φιλάθλους και μοίρασε αυτόγραφα, και έπειτα κατέβηκε κοντά στο box του αδερφού του.

