Μισιακός: «Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, η 5η θέση είναι τιμητική»

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Δημήτρης Μισιακός, προχώρησε σε δηλώσεις μετά το πέρας του αγώνα με την Πολωνία.

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Δημήτρης Μισιακός, μίλησε αναλυτικά μετά τη νίκη της γαλανόλευκης εις βάρος της Πολωνίας με 102-84 που της δίνει την ευκαιρία να καταλάβει την πέμπτη θέση στο EuroBasket U16, εφόσον επικρατήσει της Γερμανίας (15/08, 13:00), η οποία επιβλήθηκε της Ρουμανίας με 79-52.

Ο κόουτς Μισιακός μίλησε για τη σημασία της νίκης, την εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του και τόνισε πως η κατάληψη της πέμπτης θέσης -εφόσον έρθει- θα είναι τιμητική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν μια μεγάλη μάχη και μια κατάθεση ψυχής από τα παιδιά, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, μια καλή «φουρνιά» για την Πολωνία, η οποία διαθέτει ένα πειθαρχημένος σύνολο και αθλητικότητα.



Ήταν σημαντική η νίκη γιατί η ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-6. Ήταν σημαντικό για τα παιδιά, αλλά και για την Ομοσπονδία. Όχι, δεν με ανησύχησε το αρχικό 14-2, γιατί έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Σε κάποια παιχνίδια ξεκινάμε καλά, σε άλλα όχι. Οι μεταπτώσεις σε αυτές τις ηλικίες είναι κάτι λογικό και βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι.



Αυτό που τους είπαμε είναι ότι η 5η θέση είναι τιμητική, γιατί όταν παίζεις για την Εθνική Ομάδα πρέπει κάθε φορά να παίζεις για την υψηλότερη δυνατή θέση που σου δίνει η διοργάνωση να παίξεις την δεδομένη στιγμή. Είναι σημαντικό να πηγαίνεις για τη νίκη κάθε φορά που αγωνίζεσαι με την Εθνική Ομάδα, γιατί εκπροσωπούν το μπάσκετ και την χώρα τους».