Εθνική Παίδων: Αυτή είναι η αντίπαλος της «γαλανόλευκης» για την 5η θέση στο EuroBasket U16
Η Γερμανία θα είναι εν τέλει η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Παίδων στον αγώνα για την 5η θέση του EuroBasket U16, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους το Σάββατο (15/8, 13:00) στην Οραντέα της Ρουμανίας.
Το εισιτήριο για την αναμέτρηση απέναντι στη «γαλανόλευκη» εξασφάλισε η γερμανική ομάδα, η οποία επικράτησε άνετα της οικοδέσποινας Ρουμανίας με 79-52 στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8. Πρώτος σκόρερ της Γερμανίας ήταν ο Ντάνι Έγκμπε, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους.
Έτσι, Ελλάδα και Γερμανία θα αναμετρηθούν το μεσημέρι του Σαββάτου με έπαθλο την 5η θέση της διοργάνωσης. Η ομάδα του Γιάννη Καλαμπόκη έφτασε στο συγκεκριμένο παιχνίδι μετά τη νίκη της επί της Πολωνίας με 102-84. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Εθνική Παίδων ήταν ο Ανδρέας Μπάρλος, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 33 πόντους.
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