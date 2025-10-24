Τσιτσιπάς: «Να αναρρώσω και να επιστρέψω πιο δυνατός για το 2026»

O Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του ενημέρωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο Παρίσι, εστιάζοντας στην αποθεραπεία για το πρόβλημα στη μέση...

Όπως έγινε γνωστό νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το τελευταίο Masters της χρονιάς, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10) στο Παρίσι.

Λίγες ώρες αργότερα ο 27χρονος παίκτης, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση, με ανάρτησή του στα social media, αφήνει να εννοηθεί πως η αγωνιστική χρονιά τελείωσε κι ενώ μετά το Παρίσι είχε στο πρόγραμμά του το ATP 250 της Αθήνας, που ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά

«Η εστίασή μου τώρα είναι στην ανάρρωση και την αποθεραπεία, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω πιο δυνατός για τη σεζόν του 2026. Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας και τη συνεχή υποστήριξή σας» έγραψε στη ανάρτησή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αρχικά ενημέρωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο Παρίσι.