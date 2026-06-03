Φαίνεται πως ο Καουάι Λέοναρντ θα είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή αυτό το καλοκαίρι και τα σενάρια έχουν ξεκινήσει

Tα χρόνια περνάνε, ο Καουάι Λέοναρντ παλεύει να κρατηθεί στο επίπεδο που ήταν στους Σπερς και τους Ράπτορς (ΤΟP 3 παίκτης στη λίγκα), όπου πανηγύρισε και τα πρωταθλήματα του. Ωστόσο η ποιότητα του ακόμα και τώρα στους Κλίπερς είναι αδιαμφισβήτητη. Περνά ακόμα η μπογιά του.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ο Klaw θα παίξει πολύ σε συζητήσεις για ανταλλαγή μέσα στο καλοκαίρι. Το Βleacher Report μάλιστα έφτιαξε και το σενάριο που θα τον πήγαινε στους Γουόριορς.

«Τι γίνεται αν το Γκόλντεν Στέιτ τον αποκτήσει για τον Τζίμι Μπάτλερ, το Νο. 11 pick και ένα pick swap του 2031;», αναρωτήθηκε το Μέσο.

Φέτος ο Λέοναρντ έκανε μια εντυπωσιακή σεζόν με 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, όμως οι Κλίπερς ήταν πολύ μακριά από το να διεκδικήσουν τον τίτλο.