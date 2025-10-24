O Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί και στο Παρίσι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του κι από το Masters στο Παρίσι κι ενώ το 250άρι τουρνουά της Αθήνας πλησιάζει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Παρίσι και να πάρει μέρος στο τελευταίο Masters της χρονιάς, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10) στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μετά το 500άρι τουρνουά της Βιέννης, ο Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Masters του Παρισιού, εξ αιτίας του προβλήματος στη μέση κι ενώ στον σχεδιασμό του ακολουθεί το ATP 250 της Αθήνας, που ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Για τον 27χρονο Έλληνα παίκτη είναι ένα ακόμη τουρνουά που δεν παίρνει μέρος, καθώς είχαν προηγηθεί αυτά στο Πεκίνο και στη Σαγκάη.

🔴 OFFICIEL ! Forfait à Vienne, Stefanos Tsitsipas déclare également FORFAIT pour le Masters 1000 de Paris. ❌🇬🇷



Nuno Borges intègre le grand tableau. 🇵🇹 pic.twitter.com/fBlidWUbHo October 24, 2025

Αγωνίστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου με την εθνική ομάδα στα παιχνίδια του Davis Cup με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ, ενώ έπαιξε και με τον Γιάνικ Σίνερ στο Six Kings Slam, το τουρνουά επίδειξης του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Τη θέση του στα ταμπλό στο Masters στο Παρίσι, παίρνει ο Πορτογάλος, Νούνο Μπόρζες.