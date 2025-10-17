Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα του Hellenic Championship, το οποίο θα λάβει χώρα στο TELEKOM CENTER Athens από 1 έως 8 Νοεμβρίου...

Η Αθήνα μετράει αντίστροφα για τη διοργάνωση του Hellenic Championship, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου στο TELEKOM CENTER Athens. Εκεί, θα λάβουν μέρος μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου τένις, μεταξύ άλλων οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς.

Οι διοργανωτές μέσω των social media του τουρνουά έκαναν γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και το πότε θα διεξαχθούν οι εκάστοτε γύροι στα μονά και τα διπλά αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα του Hellenic Championship

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Προκριματικοί αγώνες (Qualifying Singles R1) - Πρώτος αγώνας όχι νωρίτερα από τις 10:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Τελικοί προκριματικών και πρεμιέρα του κυρίως ταμπλό σε μονά & διπλά - Πρώτος αγώνας όχι νωρίτερα από τις 12:00

Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Νοεμβρίου

1ος γύρος Κυρίως Ταμπλό (R1) - Πρώτος αγώνας όχι νωρίτερα από τις 14:00

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

2ος γύρος στα μονά και συνέχεια στα διπλά - Πρώτος αγώνας όχι νωρίτερα από τις 14:00

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Προημιτελικοί - Πρώτος αγώνας όχι νωρίτερα από τις 14:00

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Ημιτελικοί - Πρώτος αγώνας όχι πριν τις 17:00 / Δεύτερος όχι πριν τις 19:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Τελικό Διπλών στις 13:30

Τελικός Μονού - Όχι πριν τις 17:00

