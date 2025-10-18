Ο Γιάνικ Σίνερ κατέκτησε για μια ακόμη χρονιά το τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam, επικρατώντας του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό με 6-2, 6-4 παίρνοντας την επιταγή των 6 εκατομμυρίων.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο «Βασιλιάς» του Six Kings Slam και νικητής του επάθλου των 6 εκατομμυρίων αναδείχθηκε ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ με 6-2, 6-4 και κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά επίδειξης της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νο.2 του κόσμου πήρε μία άτυπη ρεβάνς απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο για τον χαμένο τελικό στο US Open και εντός 73 λεπτών επικράτησε του νεαρού Ισπανού. Ο «Βασιλιάς» του τουρνουά στο Ριάντ ήταν εξαιρετικός πίσω από τη γραμμή του σερβίς και δεν απειλήθηκε με break.

Στο πρώτο σετ, ο Σίνερ κατάφερε να κάνει δύο breaks στο σερβίς του Αλκαράθ και με συνοπτικές διαδικασίες να πάρει το προβάδισμα στον τελικό με 6-2. Παρόμοια πίεση άσκησε ο νεαρός Ιταλός στον αντίπαλό του και στο δεύτερο σετ. Ο Ισπανός κατάφερε να σβήσει πέντε break points, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει το break στο 7ο game.

Με αυτό το break ο 24χρονος έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ και χωρίς να απειληθεί κάποιο service game του διπλασίασε τα σετ του και έφτασε στη νίκη.

Νωρίτερα στον «μικρό τελικό», ο Τέιλορ Φριτζ είδε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να εγκαταλείπει την προσπάθεια μετά το τέλος του πρώτου σετ και να παίρνει την τρίτη θέση στο τουρνουά.

