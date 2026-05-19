Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ και ο κόσμος το χάρηκε με την ψυχή του.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Ο Νεϊμάρ βρίσκεται επίσημα στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, όπως ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Δευτέρας (18/5).

Σε μια λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ''Museum of Tomorrow'' στο Ριο Ντε Τζανέιρο, ο Ιταλός Εκλέκτορας γνωστοποίησε την απόφασή του να συμπεριλάβει τον 34χρονο σταρ της Σάντος στους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής, στον δρόμο για το έκτο αστέρι της Σελεσάο.

Κατά την ανάκρουση του ονόματος του «Νέι», προκλήθηκε πανικός τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας, αφού αρκετός κόσμος είχε συγκεντρωθεί τόσο έξω από το κτίριο όσο και σε διάφορα σημεία της Βραζιλίας. Οι φίλοι της πεντάκις πρωταθλήτριας κόσμου πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κλήση του Νεϊμάρ, ενώ ορισμένοι από αυτούς έβαλαν τα κλάματα.

Ακόμη και ο σπουδαίος Μαρσέλο δεν έκρυψε την χαρά του, ποστάροντας στα social media ένα βιντεάκι στο οποίο κάνει σαν... τρελός που ο φίλος και πρώην συμπαίκτης του βρίσκεται στις επιλογές του Καρλέτο.

La reacción de la gente EN LA CALLE al enterarse que Neymar va al Mundial… saltando, cantando, agradeciendo y hasta LLORANDO.



