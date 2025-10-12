Ο Βασερό νίκησε τον ξάδελφό του και σήκωσε τον τίτλο στη Σαγκάη

Ο Βαλεντίν Βασερό νίκησε τον ξάδελφό του Άρτουρ Ρίντερκνες με 2-1 σετ και ολοκλήρωσε μια παραμυθένια πορεία στο Masters της Σαγκάης.

Ο Βαλεντίν Βασερό ήταν ο νικητής στον οικογενειακό τελικό στο Masters της Σαγκάης, ο 26χρονος Μονεγάσκος νίκησε τον ξάδελφό του Άρτουρ Ρίντερκνες με ανατροπή στο στο σκορ 4-6, 6-3, 6-3 κι ολοκληρώνοντας μια παραμυθένια πορεία, με το φετινό τουρνουά στην κινεζική πόλη να μνημονεύεται για χρόνια.

Ο Βασερό έγραψε τη δική του ιστορία, ως ο παίκτης που κατακτά Masters από τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη: Μπήκε στο τουρνουά από τα προκριματικά από το Νο.204 και με την πορεία του μέχρι το τέλος του δρόμου, από τη Δευτέρα (13/10) θα θα φιγουράρει στο Νο.40. Πήρε το σχετικό ρεκόρ από τον Κροάτη, Μπόρνα Τσόριτς, που είχε γίνει πρωταθλητής στο Σινσινάτι το 2022 από το Νο.152.

Από την πλευρά του ο 30χρονος Γάλλος, Άρτουρ Ρίντερκνες δεν τα κατάφερε και στη 2η παρουσία του σε τελικό στο ATP tour, πριν από τρία χρόνια στην Αδελαΐδα, παρόλα αυτά με τη δική του πορεία στο τουρνουά, κέρδισε 26 θέσεις κι ανέβηκε στο Νο.28, πετυχαίνοντας επίσης ρεκόρ καριέρας.

Όμως όλα αυτά ελάχιστη σημασία είχαν, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά τον τελικό.

«Είναι απίστευτο αυτό που μόλις συνέβη. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ονειρεύομαι καν, είναι απλώς τρελό», είπε ο Βασερό και συμπολήρωσε «Πρέπει να υπάρχει ένας ηττημένος, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο νικητές σήμερα, μια οικογένεια που κέρδισε και νομίζω ότι για το άθλημα, η ιστορία είναι απίστευτη».