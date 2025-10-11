Ο Ρίντερκνες κόντρα στον ξάδελφό του, Βαλεντίν Βασερό στον τελικό στη Σαγκάη!

Το απίθανο έγινε δυνατό και δύο ξαδέλφια ο Άρτουρ Ρίντερκνες και ο Βαλεντίν Βασερό είναι οι φιναλίστ στο Masters της Σαγκάης.

Ένα σενάριο που κανείς δεν θα φανταζόταν εκτυλίσσεται στο Masters της Σαγκάης, με δύο ξαδέλφια τον 30χρονο Γάλλο Αρτουρ Ρίντερκνες και τον 26χρονο Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό να δίνουν ραντεβού στον τελικό.

Νωρίτερα στην ημέρα ο Βαλεντίν Βασερό είχε σταματήσει την πορεία του Νόβακ Τζόκοβιτς, για να ακολουθήσει ο Άρτουρ Ρίντερκνες, που απέκλεισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 4-6, 6-2, 6-4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 2ου ημιτελικού, ο Βασερό μπήκε στο κορτ για να αγκαλιάσει δακρυσμένος το ξαδελφάκι του.

One of the most beautiful things you’ll see all year.



Valentin Vacherot is the first to step on court & congratulate Arthur Rinderknech as he joins him in the Shanghai final.



Two cousins reaching their 1st Masters 1000 final together.



Family goals. 🥹

«Ούτε στα καλύτερα όνειρα δεν θα μπορούσαμε να το ονειρευτούμε αυτό, οπότε δεν μπορώ καν να πω ότι είναι όνειρο, γιατί δεν νομίζω ότι το ονειρεύτηκε ούτε ένα άτομο στην οικογένειά μας. Οπότε δεν ήταν όνειρο, είναι απλώς ένα όνειρο που ήρθε από το πουθενά. Αρχίσαμε να το πιστεύουμε, θα έλεγα, στα δωμάτιά μας, ίσως..», είπε ο Ρίντερκνεχ, που μετά υπέγραψε στο φακό της τηλεοπτικής κάμερας, γράφοντας «Και τώρα τι;!!!».

Και για τους δυο θα είναι ο πρώτος τελικός σε Masters, για τον Ρίντερκνες θα είναι η δεύτερη απόπειρα να κατακτήσει τίτλο στο tour, μετά το τουρνουά της Αδελαΐδας το 2022. Kαι οι δύο με την πορεία τους στη Σαγκάη έχουν θεαματική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Ρίντερκνες έχει κερδίσει 26 θέσεις, ανεβαίνοντας στο Νο.28 κι αν στεφθεί πρωταθλητής θα βρεθεί στο Νο.22. Ο Βασερό ήδη έχει κάνει άλμα 146 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, ανέβηκε στο Νο.58 κι αν φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου, τότε θα φιγουράρει στο Νο.40.



