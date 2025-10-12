Σάκκαρη: Πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας με την Κρούγκερ στην Οσάκα
Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο 250άρι τουρνουά στην Οσάκα και είναι η Αμερικανίδα, Άσλεϊ Κρούγκερ.
Το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα (13/10) και αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 09:30 με 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι δύο παίκτριες αναμετρήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου στον 1ο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου και η Σάκκαρη είχε επικρατήσει με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 σε ένα παιχνίδι τρεισήμισι ωρών.
Τώρα στην Οσάκα η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία και τη Σέρβα, Όλγκα Ντανίλοβιτς.
Η Ναόμι Οσάκα είναι Νο.1 στο ταμπλό και η Λίντα Νόσκοβα Νο.2., επίσης ξεχωρίζουν οι παρουσίες της Ελίζ Μέρτενς και της Λέιλα Φερνάντεζ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.