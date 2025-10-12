Σάκκαρη: Πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας με την Κρούγκερ στην Οσάκα

Η Μαρία Σάκκαρη
Η Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Άσλεϊ Κρούγκερ το πρωί της Δευτέρας (13/10), για τον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά στην Οσάκα.

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο 250άρι τουρνουά στην Οσάκα και είναι η Αμερικανίδα, Άσλεϊ Κρούγκερ.

Το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα (13/10) και αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 09:30 με 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι δύο παίκτριες αναμετρήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου στον 1ο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου και η Σάκκαρη είχε επικρατήσει με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 σε ένα παιχνίδι τρεισήμισι ωρών.

Τώρα στην Οσάκα η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία και τη Σέρβα, Όλγκα Ντανίλοβιτς.

Η Ναόμι Οσάκα είναι Νο.1 στο ταμπλό και η Λίντα Νόσκοβα Νο.2., επίσης ξεχωρίζουν οι παρουσίες της Ελίζ Μέρτενς και της Λέιλα Φερνάντεζ.

