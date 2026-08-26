Η πρόκριση της Μπόντο στη League Stage του Champions League έδωσε μεγάλο βαθμολογικό boost στη Νορβηγία, η οποία πλέον βλέπει με άλλο μάτι τις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα ρίχνεται ξανά στην ευρωπαϊκή αρένα από την Τετάρτη (26/8) με στόχο να πλησιάσει την προνομιούχο πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA, όμως δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάει μόνο τα υψηλότερα στρώματα της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα άλλωστε, η χώρα μας οφείλει να προσέχει και τί συμβαίνει πίσω της, ιδίως από τη στιγμή που η Νορβηγία έχει κάνει εξαιρετική αφετηρία στη σεζόν κι έχει κλείσει σημαντικά τη διαφορά.

Το αποκορύφωμα για τους Νορβηγούς συνέβη με την πρόκριση της Μπόντο στην League Stage του Champions League, η οποία απέκλεισε τη Ναϊμέγκεν στα play-off και πρόσφερε απόψε στους Σκανδιναβούς ακόμα 1.400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Όπερ σημαίνει πως έφτασαν αισίως τους 36,812 βαθμούς στην 14η θέση της κατάταξης με ακέραιους και τους πέντε εκπροσώπους, ψαλιδίζοντας τη διαφορά από την Ελλάδα στους 5.200.

Πρόκειται φυσικά για μια σεβαστή διαφορά που εξακολουθεί να διατηρεί η χώρα μας, η οποία ωστόσο οφείλει σιγά-σιγά να κάνει μεγάλα βήματα στη βαθμολογία. Οι «μάχες» των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού θα παίξουν κομβικό ρόλο, με την Ελλάδα αναγκαστικά να αρχίζει να δίνει προσοχή και σε όσα συμβαίνουν πίσω της στην κατάταξη της UEFA.

Οι τέσσερις εκπρόσωποι πάντως μπορούν άμεσα να αφήσουν συνάμα πολύ πίσω τη Νορβηγία και να καλύψουν τη διαφορά από τη 10η Πολωνία, καθώς με τέσσερις νίκες και ισάριθμες προκρίσεις στα τελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπορούμε να μαζέψουμε έως και 2.000 βαθμούς μέσα σε δυο βραδιές.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Πολωνία 44.825 (4/5)

11. Τσεχία 44.325 (4/5)

12. Ελλάδα 42.012 (5/5)

13. Δανία 37.556 (4/4)

14. Νορβηγία 36.812 (5/5)