Τη σιγουριά ότι θα βρίσκεται στο τουρνουά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τόνισε πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν την πρεμιέρα του στο τουρνουά Masters της Σανγκάης.

Επί ασιατικού εδάφους βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο τουρνουά Masters της Σανγκάης. Ο Σέρβος τενίστας, πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα του πέρασε από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας σίγουρος για τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος κάτοικος Ελλάδας πλέον ρωτήθηκε για τα επόμενα αγωνιστική του σχέδια, καθώς και για την ενδεχόμενη συμμετοχή του στα ATP Finals. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται πλέον την αγωνιστική ατζέντα και τα μελλοντικά τουρνουά στα οποία θα λάβει μέρος, αλλά τόνισε πως σε αυτό της Αθήνας θα παίξει σίγουρα.

Παράλληλα, για τα ATP Finals ανέφερε πως θέλει σίγουρα να επιστρέψει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τον... καίει.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

Για τα ATP Finals:

«Είναι ένα τουρνουά όπου τα τελευταία χρόνια είχα αρκετή επιτυχία, το κέρδισα δύο φορές και ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω, θα δούμε».

Για το τουρνουά στην Αθήνα:

«Δεν κάνω πια μακροπρόθεσμα σχέδια. Το έχω πει αυτό, το είπα και στη Νέα Υόρκη. Οπότε μετά τη Σανγκάη, το μόνο τουρνουά που ξέρω ότι θα παίξω είναι αυτό στην Αθήνα και μετά θα δούμε αν παίξω στο Τορίνο ή όχι, δεν είμαι ακόμα σίγουρος».

Σημειώνεται πως το τουρνουά στην Αθήνα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου.

