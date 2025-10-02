Τσιτσιπάς: Ο πρώτος του αντίπαλος στο φετινό Masters της Σανγκάης
Έχοντας περάσει τον πρώτο γύρο με bye, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περίμενε να μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στο φετινό τουρνουά Masters της Σανγκάης. Αυτός θα είναι ο Νούνο Μπόρχες, ο οποίο στον πρεμιέρα του επικράτησε του Μπότιτς Βαν Ντε Ζαντσούλπ με 7-6(5), 7-6(5).
Ο Πορτογάλος τενίστας χρειάστηκε να παίξει δύο μεγάλα σετ, τα οποία κατέληξαν σε tie-breaks. Ένας αγώνας δύο ωρών και 19 λεπτών έκρινε τον επόμενο αντίπαλο του Έλληνα τενίστας, ο οποίο μετά τα ματς κόντρα στη Βραζιλία για το Davis Cup επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.
Στέφανος Τσιτσιπάς και Νούνο Μπόρχες έχουν βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν ως αντίπαλοι. Ο 27χρονος αθλητής μετράει ισάριθμες νίκες κόντρα στο Νο.51 του κόσμου. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους για το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-1, 6-1 του αντιπάλου του στον δεύτερο γύρο του θεσμού στη Σανγκάη.
Η αναμέτρησή τους είναι πιθανόν να προγραμματιστεί για το Σάββατο (4/10).
Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τζόκοβιτς: Το τουρνουά της Αθήνας είναι το μόνο σίγουρο στα αγωνιστικά του πλάνα
- Μπουρούσης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Σπανούλης είναι σαν τον Γιαννάκη, έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τον Αντετοκούνμπο» (vid)
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα το «τριφύλλι» κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς