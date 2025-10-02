Τσιτσιπάς: Ο πρώτος του αντίπαλος στο φετινό Masters της Σανγκάης

Δημήτρης Μύτικας
Τσιτσιπάς, Σανγκάη, Masters
Τον αντίπαλό του στο τουρνουά Masters της Σανγκάης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο 1000άρι θεσμό της Ασίας.

Έχοντας περάσει τον πρώτο γύρο με bye, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περίμενε να μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στο φετινό τουρνουά Masters της Σανγκάης. Αυτός θα είναι ο Νούνο Μπόρχες, ο οποίο στον πρεμιέρα του επικράτησε του Μπότιτς Βαν Ντε Ζαντσούλπ με 7-6(5), 7-6(5).

Ο Πορτογάλος τενίστας χρειάστηκε να παίξει δύο μεγάλα σετ, τα οποία κατέληξαν σε tie-breaks. Ένας αγώνας δύο ωρών και 19 λεπτών έκρινε τον επόμενο αντίπαλο του Έλληνα τενίστας, ο οποίο μετά τα ματς κόντρα στη Βραζιλία για το Davis Cup επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Νούνο Μπόρχες έχουν βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν ως αντίπαλοι. Ο 27χρονος αθλητής μετράει ισάριθμες νίκες κόντρα στο Νο.51 του κόσμου. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους για το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-1, 6-1 του αντιπάλου του στον δεύτερο γύρο του θεσμού στη Σανγκάη.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς για Μονφίς: «Ήταν τιμή μου να δέχομαι τα... καυτά σουτ του Γκαέλ» (vid)
O Στέφανος Τσιτσιπάς

Η αναμέτρησή τους είναι πιθανόν να προγραμματιστεί για το Σάββατο (4/10).

 

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP Τελευταία Νέα