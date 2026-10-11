Ρέτσος: «Δείξαμε ψυχή μετά την αποβολή του Σάλιακα, συγχαρητήρια σε όλους»

Ο αρχηγός και σκόρερ του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Ρέτσος, στάθηκε στην ψυχή που έβγαλε η ομάδα του μετά την αποβολή του Σάλιακα.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι... αιωνίων. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού παρότι έπαιζαν από το 66' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Ο χρυσός σκόρερ των νικητών, Παναγιώτης Ρέτσος μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Φέτος είχα πολλές ευκαιρίες σε άλλα παιχνίδια, το έβαλα στο καλύτερο παιχνίδι. Μου είχε πει και ο Σάλιακας ότι δεν θα βάλω γκολ με κεφάλι αλλά με σουτ».

Για το που αφιερώνει το γκολ του: «Το αφιερώνω στους δικούς μου ανθρώπους, προχωράμε ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Την χρειαζόμασταν, ήταν μια νίκη ψυχολογίας και κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος.

Είναι σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να σταθώ στη ψυχή που έδωσαν όλα τα παιδιά μετά την κόκκινη. Όχι μόνο όσοι έπαιξαν αλλά στον κόσμο μας, το προπονητικό σταφ, όσους ήταν στον πάγκο. Δείξαμε ότι το θέλαμε. Ήταν αυτό που είπα πριν από τον αγώνα ότι δεν θα κριθεί ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε ποιος είναι πιο γρήγορος και πιο δυνατός αλλά αυτός που το θέλει ποιο πολύ και σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.

Έχουμε πει ότι άμα μένει το μηδέν πίσω μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι, αυτό κάναμε, η άμυνα ξεκινάει από μπροστά και βοήθησαν όλα τα παιδιά από την πρώτη γραμμή πίεσης, έτρεχαν, έδωσαν το 100% όλοι. Ένα μπράβο, συγχαρητήρια και προχωράμε».