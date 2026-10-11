Η απίθανη Μπέτις διέλυσε με 5-2 την Οσασούνα και κάνει παρέα στην Ατλέτικο στη 2η θέση της La Liga, ενώ η Σοσιεδάδ δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τη νίκη με 3-2 επί της Λα Κορούνια.

Η Μπέτις έκανε ασύλληπτα πράγματα απέναντι στην Οσασούνα, καθώς την διέλυσε με 5-2 και έπιασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, για την 8η αγωνιστική.

Το πάρτι των Ανδαλουσιανών άρχισε στο 10ο λεπτό, όταν ο Ίσκο από την άσπρη βούλα έγραψε το 1-0, ενώ ο Ελζαλζουλί στο 31΄ με ένα υπέροχο τελείωμα, διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Στην επανάληψη, ο Μπούντιμιρ έστειλε άθελά του με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0, ωστόσο ο ίδιος στη συνέχεια σκόραρε, μειώνοντας την διαφορά σε 3-1.

Ο πίνακας στο 56' έγραψε 3-2 από τον Γκαρσία, που έδωσε λίγο θάρρος στους φιλοξενούμενους, αλλά τα πράγματα δεν κύλησαν όπως τα περίμεναν.

Στο 67' ο Ίσκο πήρε το ριμπάουντ και από κοντά πέτυχε το 4-2, για να έρθει στο 90+6΄ ο Μοράντε, ο οποίος με το που μπήκε στον αγωνιστικό, πρόσθεσε το «κερασάκι στην τούρτα», για το τελικό 5-2.



Σανταντέρ - Βαλένθια 2-2

Σανταντέρ και Βαλένθια αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στο «Ελ Σαρδινέρο».

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα μόλις δύο λεπτά από την έναρξη του αγώνα, με τον Ντάνι Ράμπα να κάνει την κούρσα και να γράφει το 1-0. Η Σανταντέρ απάντησε στο 32', όταν ο Βιθέντε σέρβιρε στον Ζαμπίρι και ο Μαροκινός με τη σειρά του ισοφάρισε.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 47' με τον Ιβάν Μαρτίν, αλλά ο Οτόρμπι στο 65' έκανε το 2-2 για τη Βαλένθια.



Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λα Κορούνια 3-2

Δυσκολεύτηκε η Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Ανοέτα», αλλά πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στη Λα Κορούνια.

Οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα τριών γκολ των Μαρτίν στο 29', Ζακαριάν στο 34' και Γκέδες στο 54΄, ωστόσο η αποβολή του πρώτου, έφερε τα πάνω κάτω και οι Σοριάνο (61') και Ερναντές (69'), μείωσαν τη διαφορά σε 3-2. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, ενώ οι φιλοξενούμε έμειναν επίσης με δέκα παίκτες στο 90'.



Έλτσε - Θέλτα 0-0

Νωρίτερα, Έλτσε και Θέλτα έμειναν στο 0-0. Από μία μεγάλη ευκαιρία είχαν και οι δύο ομάδες, με την γηπεδούχο να απειλεί πρώτη στο 10' με τον Ρούμπεν Σάντσες να στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν την καλύτερή τους στιγμή αργά στο ματς, όταν ο Ντρίουεχ αστόχησε για λίγο με το ματς να λήγει 0-0.



