Σίνερ: Ξεκίνησε φουριόζος την υπεράσπιση του τίτλου στο Σινσινάτι
Πρεμιέρα σαν να μην πέρασε μία μέρα για τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός με εξαιρετική εμφάνιση κυριάρχησε του Ντανιέλ Ελαχί Γκαλάν με 6-1, 6-1 σε ματς του δεύτερου γύρου στο τουρνουά του Σινσινάτι.
Λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Wimbledon ο Νο.1 του κόσμου παρουσιάστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, στην πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση σε σκληρό court μετά από καιρό.
Με 96% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο του σερβίς και 62% πίσω από το δεύτερο ο νεαρός τενίστας δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του. Μάλιστα, υπέπεσε μόνο σε έξι λάθη, πετυχαίνοντας παράλληλα πέντε breaks από τις 13 ευκαιρίες που είχε.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σίνερ πήρε από πολύ νωρίς τον έλεγχο και με 5-0 σερί έβαλες τις βάσεις για να έρθει εύκολα το προβάδισμα στο ματς. Ο Γκαλάν πήρε το πρώτο του game στο ματς, ωστόσο δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι περισσότερο για να αποτρέψει την κατάκτηση του εναρκτήριου σετ από τον Ιταλό.
Παρόμοια ήταν και η έκβαση του επόμενου σετ. Ο Νο.1 του κόσμου ξεκίνησε κατακτώντας τα δύο πρώτα games, με τον Κολομβιανό να μειώνει (2-1). Αυτό ήταν και το τελευταίο game που κατάφερε να πάρει ο Νο.144 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο 23χρονος έκανε... μονόλογο έως το τέλος του ματς και με 6-1 έκλεισε το σετ, παίρνοντας τη νίκη και συνάμα την πρόκριση. Επόμενος αντίπαλος του Σίνερ θα είναι ο Γκάμπριελ Ντιαλό, ο οποίος επικράτησε του Σεμπάστιαν Μπάεζ με 7-5, 6-4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.