Πρεμιέρα σαν να μην πέρασε μία μέρα για τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός με εξαιρετική εμφάνιση κυριάρχησε του Ντανιέλ Ελαχί Γκαλάν με 6-1, 6-1 σε ματς του δεύτερου γύρου στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Wimbledon ο Νο.1 του κόσμου παρουσιάστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, στην πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση σε σκληρό court μετά από καιρό.

Με 96% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο του σερβίς και 62% πίσω από το δεύτερο ο νεαρός τενίστας δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του. Μάλιστα, υπέπεσε μόνο σε έξι λάθη, πετυχαίνοντας παράλληλα πέντε breaks από τις 13 ευκαιρίες που είχε.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σίνερ πήρε από πολύ νωρίς τον έλεγχο και με 5-0 σερί έβαλες τις βάσεις για να έρθει εύκολα το προβάδισμα στο ματς. Ο Γκαλάν πήρε το πρώτο του game στο ματς, ωστόσο δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι περισσότερο για να αποτρέψει την κατάκτηση του εναρκτήριου σετ από τον Ιταλό.

Παρόμοια ήταν και η έκβαση του επόμενου σετ. Ο Νο.1 του κόσμου ξεκίνησε κατακτώντας τα δύο πρώτα games, με τον Κολομβιανό να μειώνει (2-1). Αυτό ήταν και το τελευταίο game που κατάφερε να πάρει ο Νο.144 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 23χρονος έκανε... μονόλογο έως το τέλος του ματς και με 6-1 έκλεισε το σετ, παίρνοντας τη νίκη και συνάμα την πρόκριση. Επόμενος αντίπαλος του Σίνερ θα είναι ο Γκάμπριελ Ντιαλό, ο οποίος επικράτησε του Σεμπάστιαν Μπάεζ με 7-5, 6-4.