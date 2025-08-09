Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 7-6(3), 6-2 του Φάμπιαν Μαροζάν στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στο τουρνουά του Σινσινάτι! Ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη με 7-6(3), 6-2 επί του Φάμπιαν Μαροζάν στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα βρεθεί απέναντι στον Μπένζαμιν Μπόνζι.

Μία αναμέτρηση στην οποία ο 27χρονος παρουσίασε ένα πολύ σταθερό πρόσωπο πίσω από τα σερβίς του, χωρίς να αφήσει τον αντίπαλό του να κάνει κάποιο break. Ένα πρώτο σετ με γεμάτα games, το οποίο κρίθηκε στο tie-break, ενώ στο δεύτερο σετ ο Έλληνας κυριάρχησε με δύο breaks.

Στο tie-break κρίθηκε το πρώτο σετ

Η σταθερότητα πίσω από το σερβίς ήταν το βασικό χαρακτηριστικό στο πρώτο σετ ανάμεσα σε Στέφανο Τσιτσιπά και Φαμπιάν Μαροζάν. Αμφότεροι κράτησαν ανέπαφα τα σερβίς, πηγαίνοντας game - game.

Αυτό που έφτασε κοντά στο break πρώτος ήταν ο Τσιτσιπάς, ο οποίος στο 8ο game βρέθηκε με ένα break point, το οποίο άμεσα έσβησε ο αντίπαλός του. Ο Ούγγρος από την άλλη τρία games αργότερα, είχε τρεις ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του Έλληνα, πράγμα που δεν κατάφερε (6-5).

Ο Μαροζάν με love game έκανε το 6-6 και έστειλε το σετ στο tie-break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τρεις σερί πόντους (3-0), με τον αντίπαλό του παίρνει πίσω τα mini-breaks (3-2). H απάντηση του Έλληνα ήταν άμεσα με ακόμη ένα mini-break (4-2), το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να έχει τρία set points (6-3). Χωρίς να επιτρέψει στον Νο.51 να παραμείνει στο σετ, ο 27χρονος έκανε το 7-3 στο tie-break και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση (7-6|3|).

«Καθάρισε» εκμεταλλευόμενος τα break point του

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Φάμπιαν Μαροζάν πίσω από το σερβίς. Ο Ούγγρος πήρε το προβάδισμα, το οποίο και διατήρησε έως τη δεύτερη αλλαγή πλευράς (2-1). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφάρισε και στο πέμπτο game βρήκε το δρόμο προς το break (3-2).

To hold ήρθε άμεσα για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος δεν επέτρεψε ξανά στον αντίπαλό του να πάρει game. Το 6-2 ήταν το επιμέρους σκορ του σετ, με το οποίο ο Νο.29 του κόσμου πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των "32" του Σινσινάτι, όπου θα βρεθεί αντίπαλος με τον Μπένζαμιν Μπόζνι τη Δευτέρα (11/8).