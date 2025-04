Τα αδέρφια Τσιτσιπά ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στο διπλό του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, επικρατώντας των Κρίστιαν Χάρισον και Έβαν Κινγκ με 4-6, 7-6(7), 10-8. Δείτε τον τελευταίο πόντο που έδωσε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στο ελληνικό δίδυμο...

Οι δύο Έλληνες τενίστες πραγματοποίησαν μία μεγάλη ανατροπή, σβήνοντας δύο match points των αντιπάλων τους στο tie-break του δεύτερου σετ. Οι ίδιοι ισοφάρισαν σε 1-1 και οδήγησαν την αναμέτρηση σε super tie-break, όπου επικράτησαν με 10-8 και σφράγισαν το εισιτήριο για τη φάση των "16".

