ΑΕΚ: Με νέες παρουσίες αλλά και... απουσίες η «πρώτη»
Με νέα πρόσωπα πραγματοποιήθηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων η πρώτη συγκέντρωση της AEK ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Συγκεκριμένα το «παρών» έδωσαν οι οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, ενώ συμμετείχε και ο Ραφαήλ Λαναράς.
Αντίθετα απουσίαζε ο Δημήτρης Φλιώνης ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Ομάδας, όπως επίσης οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Λάντερς Νόλεϊ οι οποίοι από τη πλευρά τους λάβει άδεια και αναμένονται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες και ο Γκρεγκ Μπράουν που βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.
Δείτε τις φωτογραφίες από την «πρώτη» της ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.