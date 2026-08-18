Την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα.

Με νέα πρόσωπα πραγματοποιήθηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων η πρώτη συγκέντρωση της AEK ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα το «παρών» έδωσαν οι οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, ενώ συμμετείχε και ο Ραφαήλ Λαναράς.

Αντίθετα απουσίαζε ο Δημήτρης Φλιώνης ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Ομάδας, όπως επίσης οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Λάντερς Νόλεϊ οι οποίοι από τη πλευρά τους λάβει άδεια και αναμένονται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες και ο Γκρεγκ Μπράουν που βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.