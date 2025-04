Τα αδέρφια Τσιτσιπά στην πρεμιέρα τους στο διπλό του Μόντε Κάρλο πήραν τη νίκη κόντρα στο δίδυμο Κρίστιαν Χάρισον και Έβαν Κινγκ με σκορ 4-6, 7-6 (7), 10-8 και πήραν την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του θεσμού στο Μονακό.

The Tsitsipas brothers hining bright in Monte-Carlo (literally) 🤩 @steftsitsipas #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/mTdBBXmzR1

Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για τα αδέρφια Τσιτσιπά, οι οποίοι στο πρώτο service game τους δέχθηκαν break από τους Χάρισον και Κινγκ. Βέβαια, στο τέταρτο game του σετ βρήκαν απάντηση και έφεραν στα ίσα το σκορ (2-2). Το ίδιο έπραξαν και στο όγδοο game όταν είδαν τους αντιπάλους τους να σπάνε το σερβίς τους ένα game νωρίτερα.

Ωστόσο, στο 9ο game οι Χάρισον και Κινγκ βρήκαν ξανά το δρόμο για break στο οποίο οι Έλληνες τενίστες δεν βρήκαν απάντηση και έχασαν το πρώτο σετ με σκορ 7-5.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο ομάδες πολύ σταθερές πίσω από το σερβίς τους, βρίσκοντας λύσεις σε όλα τα break points των αντιπάλων τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά για τ' αδέρφια Τσιτσιπά. Οι Χάρισον και Κινγκ βρέθηκαν με τρεις πόντους μπροστά (4-1), χάνοντας στη συνέχεια δύο match points.

Οι δύο Έλληνες τενίστες ισοφάρισαν και στη δεύτερη ευκαιρία τους για να πάρουν το σετ κατάφεραν να ισοφαρίσουν με 7-6(7) και να στείλουν το ματς σε super tie-break.

Στο super tie-break οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς πήραν το προβάδισμα με mini-break στον πέμπτο πόντο (3-2), ωστόσο οι αντίπαλοί του βρήκαν άμεσα απάντηση. Το ελληνικό δίδυμο κατάφερε για ακόμη μία φορά να σπάσει το σερβίς των Χάρισον και Κινγκ και παρά την απάντηση που δέχθηκαν (5-5) πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ το οποίο και διατήρησαν μέχρι τέλους για να πάρουν τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Tsitsibros for the win 🇬🇷



Stefanos & Petros Tsitsipas save 2 match points en route to victory in their opening #RolexMonteCarloMasters match!@steftsitsipas pic.twitter.com/zWpH30CzKj