Τη θέση του και τη ρακέτα του σε ένα ball kid έδωσε ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Μπόρνα Τσόριτς, στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Μία πολύ ωραία στιγμή και παράλληλα αμήχανη έλαβε χώρα στην αναμέτρηση του Αλεξάντερ Μπούμπλικ με τον Μπόρνα Τσόριτς, για το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, όταν ο πρώτος έδωσε τη θέση του σε ένα ball kid για να παίξει.

Πιο συγκεκριμένα ο Καζάκος τενίστας στο δεύτερο game του δεύτερου σετ είχε τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει. Ξαφνικά γύρισε προς το μέρος ενός ball kid, στο οποίο έδωσε τη ρακέτα του, παροτρύνοντας το να παίξει. Το ball kid, σοκαρισμένο από την εξέλιξη αυτή, πήγε δειλά στη βασική γραμμή και σέρβιρε δύο φορές.

Τόσο ο διαιτητής του παιχνιδιού, όσο και ο Μπόρνα Τσόριτς δεν είπαν τίποτα, επικροτώντας την ενέργεια του Μπούμπλικ, προσφέροντας παράλληλα μία πολύ όμορφη σκηνή στο κοινό το οποίο ζητωκραύγαζε τη στιγμή που το ball kid σέρβιρε.

