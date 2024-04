Με τον Λάζλο Τζέρε θα κάνει πρεμιέρα στο Μόντε Κάρλο (7-14/4) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας ένα αρκετά δύσκολο μονοπάτι. Στην απέναντι πλευρά οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς που θα συναντηθούν σε πιθανό ημιτελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την πορεία του στο πρώτο χωμάτινο Masters του Μόντε Κάρλο, αντιμετωπίζοντας τον Λάζλο Τζέρε. Με τους δύο τενίστες να έχουν αντιμετωπίσει ξανά ο ένας τον άλλον στο ίδιο τουρνουά το 2022, όταν και ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε στον γύρο των «16» τότε τον Σέρβο.

Για τον Τσιτσιπά ωστόσο το μονοπάτι μονάχα εύκολο δεν είναι. Το Νο12 του κόσμου έχει βρεθεί στο ίδιο τεταρτημόριο με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον οποίον και θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο, αν ξεπεράσει το εμπόδιο πρώτα του Τζέρε και μετά επικρατήσει του Τζάρι ή του Ετσεβερί.

